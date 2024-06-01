Güney Kore - Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. Kadınlar Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Güney Kore ile karşılaşacak Filenin Sultanları, 5. galibiyet için parkeye çıkıyor. Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak Güney Kore - Türkiye voleybol maçı tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, "Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte Güney Kore - Türkiye voleybol maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...