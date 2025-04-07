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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi çeyrek final: Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi çeyrek finali dev maça sahne olacak. Bu kapsamda Bayern Münih ile İnter kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın sonunda skor avantajını elde eden taraf yarı finale yükselecek. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih- İnter maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:52
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        • 1

          Bayern Münih- İnter maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda Celtic, son 16 turunda ise Bayer Leverkusen'i eleyen Bayern Münih, çeyrek finale ulaştı. Öte yandan ilk sekizde bitirdiği için play off oynamadan son 16'ya yükselen İnter, Feynoord'u eledi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya ilişkşin araştırmalar hız kazandı. Peki, Bayern Münih- İnter maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          BAYERN MÜNİH- İNTER MAÇI NE ZAMAN?

          Bayern Münih- İnter maçı 8 Nisan Salı (yarın) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          BAYERN MÜNİH- İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

          Allianz Arena'da oynanacak kritik karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

          Neuer, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane

        • 5

          İNTER MUHTEMEL 11

          Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

        • 6
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