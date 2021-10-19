Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki 3. maçta sahasında Sporting Lizbon'la karşılaşıyor. İşte zorlu maç öncesi grupta görünüm...

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU 3. HAFTA MAÇLARI

19:45 Beşiktaş - Sporting Lizbon

22:00 Ajax - Dortmund

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

1- Ajax / 6 Puan

2- Dortmund / 6 Puan

3- Beşiktaş / 0 Puan

4- Sporting Lizbon / 0 Puan

Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:



28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş