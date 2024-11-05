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        Haberler Bilgi Spor ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 5 KASIM 2024: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Şampiyonlar Ligi günün maç programı 5 Kasım 2024: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda bugün 9 karşılaşma yer alıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler, 5 Kasım Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları ve yayıncı kuruluşu için araştırmalar yapıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Kasım 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi günün maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 08:57 Güncelleme: 05.11.2024 - 08:57
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta başlıyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda, birbirinden iddialı takımlar bugün sahaya çıkıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi günün maç programı araştırılıyor. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Kasım 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…

        • 2

          4. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR!

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, 5 Kasım Salı ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

          Haftanın açılışında 5 Kasım Salı günü TSİ 20.45'te PSV Eindhoven - Girona ve Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb karşılaşmaları yapılacak.

          Devler Ligi'nde 4. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

        • 3

          5 KASIM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          20:45 PSV Eindhoven - Girona

          20.45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb

          23.00 Bologna - Monaco

          23:00 Borussia Dortmund - Sturm Graz

          23:00 Celtic - Leipzig

          23:00 Liverpool - Bayer Leverkusen

          23:00 Lille - Juventus

          23:00 Real Madrid - Milan

          23:00 Sporting CP - Manchester City

        • 4

          6 KASIM ÇARŞAMBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          20.45 Club Brugge - Aston Villa

          20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

          23.00 Sparta Prag - Brest

          23.00 Bayern Münih - Benfica

          23.00 Inter - Arsenal

          23.00 Feyenoord - Salzburg

          23.00 Kızılyıldız - Barcelona

          23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid

          23.00 Stuttgart - Atalanta

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.

          TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 6

          ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI

          Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

          Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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