2023 2024 Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçları devam ediyor. Ülkemiz takımları ve diğer takım maçlarını merak eden futbolseverlerin merak ettiği sorulardan bir tanesi de maçların hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Sorulan sorulara ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte, detaylar...