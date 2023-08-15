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        Haberler Gündem Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanıyor? 2023-2024 Şampiyonlar Ligi yayıncı kuruluşu hangisi?

        Şampiyonlar Ligi 2023 maçlar hangi kanalda , yayıncı kuruluş hangisi?

        Dünya çapında geniş bir takipçi kitlesi olan ve ülkemizde de sevilerek takip edilen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağına dair futbolseverler tarafından araştırmalar başladı. Aranan soruların cevaplarını haberimizde derledik...

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 10:59
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        • 1

          2023 2024 Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçları devam ediyor. Ülkemiz takımları ve diğer takım maçlarını merak eden futbolseverlerin merak ettiği sorulardan bir tanesi de maçların hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Sorulan sorulara ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi grup, son 16 ve çeyrek final maçlarını EXXEN canlı yayınlayacak. Yarı final aşamasında bazı maçlar ve final maçı TV8,5’ta şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

          2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 19 Eylül 2023'te başlayıp 13 Aralık 2023'te sona erecektir. Bu aşamada 6'sı play-off'tan gelmek üzere 32 takım gruplarda ilk iki sırayı almak için mücadele edecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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