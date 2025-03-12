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        Haberler Spor Voleybol Şampiyon Gebzespor kupasına kavuştu! - Voleybol Haberleri

        Şampiyon Gebzespor kupasına kavuştu!

        Voleybolun Süper Ligi olarak bilinen Efeler Ligi'ne yükselen Gebzespor Voleybol Takımı, düzenlenen görkemli bir törenle kupasına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:44
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        Şampiyon Gebzespor kupasına kavuştu!
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        Erkekler Voleybol Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Efeler Ligi'ne yükselen Gebzespor, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Gebze Spor Salonundaki törene Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Semih Oktay, Gebze Gençlik Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk, Gebzespor Voleybol takımı teknik direktörü Fikret Ayan, sporcular ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Spor salonu tamamen dolarken içeride büyük bir coşku hakimdi.

        BÜYÜKGÖZ: GEBZE'YE HAYIRLI OLSUN

        Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bugün gerçekten mutlu bir gün. Gebze'mize hayırlı olsun. Gebze için apayrı bir gün yaşıyoruz çünkü gerçekten Gebze tarihinde ilk defa Voleybol Efeler Ligi'nde bir takımımız oldu. Gebzespor voleybol takımı, Gebze'nin gençleri için bir rol model olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi de istenildiği takdirde başarılabileceğini gösteren bir takım oldu. Takımımızı 4 yıl önce kurduk ve 4 yıl içinde çalışmalarımızı hiç aksatmadan bugün Voleybol Efeler Ligi'ne çıkmayı başardık. Bu belki de voleybol tarihinde de ilk kez yaşanan bir olay. Dolayısıyla biz Gebzeli gençlere spora kendi hayatlarında yer vermeleri için bir rol model sunmuş olduk.

        GEBZESPOR FUTBOL TAKIMI İÇİN DE MÜJDE VERDİ

        Tabii bununla beraber Gebzespor'umuzun da başarısını yukarı çekeceğiz. Gebzespor futbolda önümüzdeki sezon 2'inci ligde yarışmış olacak. Umarım yine başarı basamaklarını tırmanarak daha yukarı çıkmak nasip olur. Ama sadece bu değil. Gebze Belediyesi olarak 32 branşta sportif faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunların her birinden başarı bekliyoruz. Başarı tesadüf değildir. Çalışarak, mücadele ederek ve hedefe odaklanarak başarılı olabileceğini gösteren bir örnek var artık önümüzde. Bu başarıyı gençlerimize ithaf ediyoruz. Onlar her şeyin en iyisine layıktır. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi ve Efeler Ligi takımlarını Gebze'de ağırlayacağız. Bu başarıyı bize yaşatan teknik kadroya ve voleybolcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

        FİKRET AYAN: HEDEF EFELER LİGİ'NDE KALICI OLMAK

        Gebze Belediyesi Voleybol Takımı Teknik Direktörü Fikret Ayan ise yaptığı açıklamada; "Efeler ligindeyiz bu sene. Başarıya giden bu yolun 8 yıl önce yatırımı başladı. Spor Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile başlayan, 4 yıl sonra da belediye ile devam eden serüvenin sonu bu. Bundan sonra inşallah hedef Efeler Liginde kalıcı olmak. Gebze seyircisi için daha güzel, daha keyifli maçlar izlettirmek, galibiyetler hediye etmek amacındayız. En önemlisi devamlılık istiyoruz, iyi başlayıp iyi sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        TVF ASBAŞKANI OKTAY'DAN KUTLAMA

        Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Semih Oktay da başarının büyüklüğüne vurgu yaparak, "Öncelikle şunu söylemek isterim; Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Gebze Belediyespor takımının Efeler Ligi'ne yükselmesinden son derece mutluyuz. Bu başarda büyük emeği bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü, yöneticileri, teknik kadroyu, sporcuları ve bu işe gönül vermiş tüm Gebzelileri kutluyorum" ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından takıma şampiyonluk kupası takdim edildi.

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