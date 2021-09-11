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2002 yılında evlenen ve 2006'da olaylı bir şekilde yollarını ayıran Denise Richards-Charlie Sheen çiftinin 17 yaşındaki kızı Sami Sheen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sheen, bir yıl önce annesi ile üvey babası Aaron Phypers'le birlikte yaşadığı ve "Cehenmem" diye tanımladığı evden ayrılıp, babasıyla yaşamaya başlamıştı.

"SONUNDA O CEHENNEM GİBİ EVDEN AYRILDIM"

Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Sami Sheen, TikTok'ta yayınladığı videoda, "Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım. Kendimden nefret ediyordum. Günlerce yemeden, içmeden yaşadığım oldu. Çılgıncasına depresyondaydım ve okuldan nefret ediyordum. Şimdi ise sonunda o cehennem gibi evden ayrıldım ve ruhsal bir uyanış gerçekleştirdim. İki tane kedisi olan mutlu bir bekarım. Kendime karşı sevgi doluyum ve liseyi bıraktım." dedi. Sheen, daha sonra videoyu herkesin izleyemeyeceği "gizli' konuma getirdi.

Sami Sheen, videosunda hangi ebeveyninden söz ettiğini açıkça söylemese de aileye yakın kaynaklar geçen yıla kadar annesi Denise Richards ve üvey babasıyla birlikte yaşadığını belirtiyor. Yine aynı kaynaklara göre; Sami, son bir yıldır da babası Charlie Sheen'in evinde yaşıyor.

"ANNEM BENİ EVDEN ATMAYA ÇALIŞTI"

Sam Sheen, geçen yıl paylaştığı başka bir videoda da annesinin kendisini evden atmaya çalıştığını ileri sürmüştü. Fakat 50 yaşındaki Denise Richards'a yakın bir kaynak, Sam Sheen'in bu iddialarının tamamen "bir ergen öfkesi" olduğunu savunmuştu.

Bu kaynak; Denise Richards'ın da her anne ve baba gibi çocuklarına kurallar koyduğunu belirterek, Sami'nin bu kurallara uymak istemediğini söylemişti. Aynı kişi, "Denise kızını çok seviyor ve bu durumdan dolayı da çok üzgün." demişti.

"SÖZLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Hem Richards'a hem de Sheen'e yakın bu kaynak, "Charlie, Denise'in kurallarını uygulama biçimini desteklemiyor. Onun ebeveyn olarak farklı bir tarzı var. Sami de onunla birlikte yaşamaya karar verdi." diyerek, bu sözlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü. Charlie Sheen de sözcüsü aracılığıyla verdiği röportajda, "Sam harika biri. Onu ve bütün çocuklarımı koşulsuz bir şekilde seviyorum." demişti.

EVLİLİK DÖRT YILDA BİTTİ

Denise Richards ve Charlie Sheen, 2002 yılında evlendi. Bu evlilik 2006'ya kadar sürdü. Çiftin ayrılık süreci de oldukça sıkıntılı geçti. Sheen ve Richards, birkaç yıl önce bir dava nedeniyle gündeme gelmişti.

Richards, Sheen aleyhine 1.2 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Ayrıldıktan sonra kızlarıyla birlikte Sheen'e ait bir evde yaşayan Richards, aktörün kendilerini sokağa attığını ileri sürmüştü.

"PEDOFİLİ" İDDİASI

Aktör Charlie Sheen'in, 1986 yapımı 'Lucas' filminin çekimleri sırasında, ekibin 13 yaşındaki çocuk oyuncusu Corey Haim'e tecavüz ettiği öne sürülmüştü.