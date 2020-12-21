Oyuncu, eşi Denise Richards ile yollarını ayırmıştı. Charlie Sheen, Richards ile evliliğinden dünyaya gelen kızları yan odada uyurken otel odasında bir hayat kadınıyla sonu karakolda biten bir skandala imza atmıştı.

Sheen, daha sonra eski eşi Boroke Mueller'den dünyaya gelen iki çocuğunun dadısı Julia Stambler ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.