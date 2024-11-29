Samet Akaydın: Deplasmanda galip gelmek çok iyi oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Samet Akaydın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

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İşte deneyimli stoperin o sözleri:

İnanılmaz bir mücadele vardı. Herkes elinden geleni yaptı. Burası Fenerbahçe, burada herkes kendini hazır tutuyor. Ben de bunlardan biriyim. Herkes iyi çalışıyor. Oynayan oynamayan herkes elini taşın altına koyuyor. Galip geldik mutluyuz. Zor bir maçtı. Deplasmanda galip gelmek çok iyi oldu. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor.

Maç gergin ve sertti. Biz de biraz sert oynadık. Hakem tolerans göstermedi, basit kartlar verdi. İlk yarı başlarken biraz çekingen başladık ama ikinci yarı daha iyiydik. Sonucunu da aldık.