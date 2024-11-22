Samanyolu Galaksisi'nin dışındaki yıldız net olarak görüntülendi

Space.com" internet sitesinin haberine göre, araştırmacılar, Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) Şili'deki Cerro Paranal dağında bulunan Çok Büyük Teleskop Girişim ölçeğini (VLTI) kullanarak "WOH G64" olarak adlandırılan kırmızı dev yıldızı görüntüledi.

Güneş'in 2 bin katı büyüklüğünde olan yıldızın çevresinin gaz ve tozla sarılı olduğunu belirten araştırmacılar, bu durumun "WOH G64" ömrünün son evrelerinde olan, ölen bir yıldız olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

"WOH G64", döktüğü yıldız malzemesi katmanları nedeniyle sönerken araştırmacılar yıldızın materyal kaybetmesinin nedeninin "WOH G64"e yakın keşfedilmemiş bir yıldızın kütleçekimsel etkisinin bir sonucu olabileceğini tahmin ediyor.

Çalışmanın ekip lideri Keiichi Ohnaka, ilk kez Samanyolu dışındaki bir galakside ölmekte olan bir yıldızın yakınlaştırılmış görüntüsünü almayı başardıklarını belirterek, "Heyecanlıyız çünkü bu durum, bir süpernova patlamasından önce ölmekte olan yıldızdan şiddetli madde fırlatılmasıyla bağlantılı olabilir." ifadesini kullandı.

Ekip üyesi ve Astronomi Profesörü Gerd Weigelt, "Yıldızın son 10 yılda önemli bir değişim yaşadığını tespit ettik ve bu da bize bir yıldızın yaşamına gerçek zamanlı olarak tanıklık etmek için nadir bir fırsat sunuyor." dedi.