Edinilen bilgilere göre, Çevlik ve Arsuz yolunda bulunan yamaça inen 3 kişi geri çıkmak istedikleri zaman yamacın yüksekliğinden kaynaklı oldukları yerde mahsur kaldı.

Ekiplerden yardım isteyen 3 kişi jandarma ve AFAD personelinin halat yardımıyla oldukları yerden çıkarıldı.