Güzel yöremiz Hatay’ın künefe kadar olamasa da en meşhur tatlılarından biridir şam balı tatlısı. Suriye’nin başkenti Şam’dan Türk mutfağına gelen bir tatlı. Gözünüz korkmasın yapımı gayetle pratik ve kolay. Gelin hep birlikte bu nefis şam balı tatlısının yapımına geçelim.

Şam Bali Tatlısı için gereken Malzemeler:

400 gr yoğurt

1 tatlı kaşığı karbonat

1 su bardağı un

2 su bardağı şeker

4 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 su bardağı kavrulmuş fındık

Şerbeti için;

4 su bardağı su

5 su bardağı şeker

2 damla limon suyu

Şam Bali Tatlısı Yapılışı:

Öncelikle şerbet malzemelerinden şekeri tencereye alın.

Ocağın altını açıp, şekerin erimesini sağlayın.

Daha sonra içine suyunu ilave edin.

Daha önce şeker karamelize olduğu için suyla birleşince biraz katı olur.

Hemen paniklemeyin.

Şeker su ile buluşunca kristalleşir.

Biraz daha karıştırın

Su ile tekrar bütünleşir.

Daha sonra limon suyunu ekleyin.

Karamelize şerbeti bir kenara alarak soğumasını bekleyin.

Bir yoğurma kabına yoğurt, irmik ve şekeri alın.

Bu karışımı el blenderi yardımıyla veya mikserle karıştırarak eritin.

İçine un, vanilya ve karbonatı ilave edin ve tekrar çırpın.

İşlem bittikten sonra irmiklerin şişmesi için 15 dakika bekleyin.

Dinlendikten sonra hafif cıvık olan bu karışımı fırın tepsinize dökün.

Bir spatula yardımıyla tepsiye eşit olacak şekilde yayın.

Daha sonra üzerine kavrulmuş fıstık ve fındıkları dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirin.

Tatlınız sıcakken soğuk olan şerbeti dökün.

Şerbetini çeken tatlınız hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Dikkat edilmesi gereken en önemli püf noktası hamurunun yağsız olmasıdır.

Hamuru yağlı olursa süngerimsi bir kıvam olur, bu da tatlınızın şam tatlısı değil de revani gibi olur.

Tatlınızı pişireceğiniz kabın metal olması daha iyi kızarmasını sağlar.

Cam kaplar iyi ısınmadıklarından dolayı kıvamında farklılıklar oluşabilir.