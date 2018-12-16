Salzburg: 5 - St. Polten: 1 (Maç sonucu)

Avusturya Bundesliga mücadelesinde Salzburg, St. Polten ile karşı karşıya geldi.
Salzburg mücadeleye şu 11'le başladı: Cican Stankovic, Jerome Onguene, Andreas Ulmer, Marin Pongracic, Darko Todorovic, Diadie Samassekou, Zlatko Junuzovic, Xaver Schlager, Smail Prevljak, Patson Daka, Fredrik Gulbrandsen
St. Polten takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Christoph Riegler, Luca Emanuel Meisl, Daniel Drescher, Michael Ambichl, Roko Mislov, Eldis Bajrami, Robert Ljubicic, Luan, Rene Gartler, Taxiarchis Fountas, Kwang-Ryong Pak
Mücadelenin 3. dakikasında Salzburg Smail Prevljak ile skoru 1-0 yaptı. 9. dakikada Salzburg oyuncusu Smail Prevljak topu ağlarla buluşturdu. Salzburg, 24. dakikada Smail Prevljak ile tabelayı 3-0 olarak değiştirdi. 30. dakikada ev sahibi, Zlatko Junuzovic ile skoru 4-0 yaptı. 41. dakikada Smail Prevljak, tabelayı 5-0 yaptı. İlk yarıyı Salzburg 5-0 önde bitirdi. 80. dakikaya gelindiğinde St. Polten, Issiaka Ouedraogo ile yaparak farkı 4'e indirdi: 5-1.
İkinci 45 dakikada St. Polten futbolcusu Taxiarchis Fountas sarı kart gördü.
Maçın 2. yarısında Salzburg ekibinde Diadie Samassekou, Patson Daka, Fredrik Gulbrandsen oyundan çıktı, Dominik Szoboszlai, Munas Dabbur, Enock Mwepu yerine girdi, St. Polten takımında ise Rene Gartler, Michael Ambichl, Roko Mislov çıkarken Issiaka Ouedraogo, Alexandar Vucenovic, Daniel Luxbacher girdi. Mücadele 5-1 bitti.
449 kodlu maçta İddaa'da Salzburg galibiyetine bahis oynayanlar 1.05 oranını kazandı.
Salzburg son 5 maçta 4 kez kazandı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.
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