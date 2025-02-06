Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Salt'ta 'Bitkilerle Aramızda'

        Salt'ta 'Bitkilerle Aramızda'

        Piyanist, elektroakustik müzik bestecisi ve doğaçlamacı Fulya Uçanok'un ses enstalasyonu "Bitkilerle Aramızda" 14 Şubat-1 Nisan tarihlerinde Salt Beyoğlu'ndaki Kış Bahçesi'nde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 13:27 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salt'ta 'Bitkilerle Aramızda'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salt’ın Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri dizisi, Fulya Uçanok’un ses enstalasyonu ile sona eriyor. 14 Şubat-1 Nisan tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde yer alacak Bitkilerle Aramızda adlı enstalasyon, dinleyen ile dinlenenin birbirine bağlı olduğu fikrini merkeze alıyor. İnsanlar ile bitkiler arasındaki karşılıklı etkileşime odaklanarak bitkiler aracılığıyla kurulan duyusal ve düşünsel bağlantıları keşfetmeye yönelik bir alan oluşturuyor. Özne ile nesne arasındaki ilişkiye dair spekülatif anlatılar ve sorulara yer veren enstalasyon, ziyaretçileri Kış Bahçesi’ndeki bitkilerle birlikte yavaşlamaya, düşünmeye, hayal etmeye çağırıyor.

        Uçanok, Kış Bahçesi’ndeki bu çalışması kapsamında 14 Şubat Cuma günü saat 19.00’da bir söyleşi ve canlı performans gerçekleştirecek.

        Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri, Kış Bahçesi’ndeki bitkiler ile ses ve müzik üzerinden ilişki kuran işlerden oluşuyor. Özcan Ertek, Passepartout Duo, Zeynep Ayşe Hatipoğlu, Ömer Sarıgedik ile Fulya Uçanok’un üretimlerini bir araya getiren seri, L’Internationale’nin Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] projesi kapsamında ve EK BİÇ YE İÇ desteğiyle gerçekleştiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fulya Uçanok
        #SALT beyoğlu
        #Bitkiler Aramızda
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        TikTok şakası diye engelli personeli yaktılar iddiası!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Habertürk Anasayfa