Salt'ın 'Su Etrafında' programları başlıyor

Salt’ın disiplinlerötesi araştırma ve iş birliği platformu Forum’un Su Etrafında adlı ilk edisyonu, 4-22 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu’nun giriş katını dinamik bir araştırma mekânına dönüştürecek bir dizi etkinlik ile başlıyor.

Suyun coğrafyalar, altyapılar, dil ve hayal gücü ile bağlantılarını odağına alan Su Etrafında, farklı disiplinlerden araştırmacıları, açık çağrı sonucu belirlenen katılımcılar ile buluşturan beş araştırma grubunu içeriyor: Gökçen Erkılıç yürütücülüğünde İstanbul Kıyı Çizgisi Atlası Vol. X: Derin Dinleme/Haritalama ; Ezgi Hamzaçebi yürütücülüğünde Spekülatif Kurgular ; Aslıhan Demirtaş yürütücülüğünde Sümüklü Deniz Seferleri ya da İstanbul’un Tuzlu Sularındaki Yeni Şaşaa ; Merve Anıl yürütücülüğünde Pedagojik Mekânlar Olarak Sulak Alanlar ; Merve Bedir ile Duygu Cihanger Ribeiro yürütücülüğünde Su Gibi . Araştırma gruplarının bir araya geleceği atölyelere, herkesin katılımına açık konuşmalar, okuma ve tartışma oturumları, film gösterimleri, performanslar eşlik ediyor.

REKLAM

4 Mart Salı günü 18.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek açılış etkinliği, Su Etrafında programını hazırlayan Merve Yücel ile Eylül Şenses’in giriş konuşmasıyla başlayacak. Ardından Gökçen Erkılıç, Ezgi Hamzaçebi, Aslıhan Demirtaş, Merve Anıl, Merve Bedir ve Duygu Cihanger Ribeiro, program kapsamında yürütecekleri araştırma gruplarından bahsedecekler.

7 Mart Cuma günü saat 17.00’de kent tarihçisi K. Mehmet Kentel ile mimar ve araştırmacı Merve Bedir, Beyoğlu’nun altından geçen su sistemleri üzerine bir sohbet gerçekleştirecek. Her gün binlerce insan ve motorlu taşıtın geçtiği sokakların üzerinden ve altından akan suların izlerini takip ederek, modern Beyoğlu’nun inşasında rol oynamış sosyo-ekolojik ilişkileri ele alacaklar.

REKLAM