        Haberler Kültür-Sanat Müzik Salon İKSV'de bu hafta iki konser var

        Salon İKSV'de bu hafta iki konser var

        Sanatseverlerin buluşma noktası Salon İKSV'de bu hafta 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 9 Ekim Perşembe akşamı Pakistanlı topluluk Jaubi, 10 Ekim'de ise Libyalı sanatçı Ahmed Fakroun müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 00:07 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:07
        Salon İKSV'de bu hafta iki konser var
        Salon İKSV, sonbahar sezonundaki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta Salon sahnesi, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında 9 Ekim Perşembe akşamı, klasik Kuzey Hindistan müziğini caz ve hip-hop öğeleriyle harmanlayan Pakistanlı topluluk Jaubi’yi ağırlayacak. Mistisizmi doğaçlamayla birleştiren ve özgün müzikleriyle dikkat çeken topluluk, Salon sahnesinde unutulmayacak bir performansa hazırlanıyor.

        10 Ekim Cuma akşamı ise Jack Lives Here katkılarıyla Libyalı sanatçı Ahmed Fakroun, geleneksel Arap ezgilerini synth-pop, disko ve funk tınılarıyla harmanlayan kendine özgü müziğiyle sahnede olacak. 1970’ler ve 80’lerde Arap ve Batı müziğini bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan sanatçı, uzun yıllara yayılan kariyerinden seçkilerle Salon’da izleyicilere bir disko gecesi yaşatacak.

        35. Akbank Caz Festivali: Jaubi9 Ekim Perşembe 21.30

        İsmini Urduca’da “her neyse/her kimse” anlamına gelen bir kelimeden alan Jaubi, 2016’da yayımladıkları Time: The Donut of the Heart yorumu ile uluslararası caz çevrelerinin dikkatini çekti. Ardından Ragas from Lahore ve Nafs at Peace albümleriyle cazın sınırlarını aşan bir yolculuğa çıkan grup, klasik Hint raga geleneğini modal caz ve hip-hop estetiğiyle buluşturuyor. 2021’de yayımlanan Nafs at Peace ile The Guardian’ın “En İyi 10 Küresel Albüm” listesine giren Jaubi, geçtiğimiz yıl yayımladıkları A Sound Heart ile de yenilikçi çizgilerini sürdürdü. Mistisizm, içsel arayış ve meditatif tınıları doğaçlamayla harmanlayan topluluk, dinleyicisini derinlikli bir müzikal yolculuğa davet ediyor.

        Jaubi
        Jaubi

        Jack Lives Here katkılarıyla: Ahmed Fakroun’dan “Disko Habibi”10 Ekim Cuma 22.00

        Libyalı sanatçı Ahmed Fakroun, geleneksel Arap melodilerini synth-pop, disko ve funk tınılarıyla harmanlayan özgün tarzıyla Salon İKSV’de nostaljik bir disko gecesi yaşatmaya geliyor. 1970’ler ve 80’lerde Arap ve Batı müziğini bir araya getiren üretimleriyle tanınan Fakroun, “Soleil Soleil” gibi şarkılarıyla uluslararası başarı elde etti. Batı müziği ile Kuzey Afrika halk enstrümanları arasında yarattığı füzyonla, farklı kültürleri buluşturan müzik sahnesinin öncü ismi, Jack Lives Here katkılarıyla İstanbul konserinde dans dolu özel bir gece sunacak.

        Konserlerin biletleri passo.com.tr ve İKSV Passo gişesinde satışa çıktı.

        Habertürk Anasayfa