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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Uçan: Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan: Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor

        Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 1-1 berabere biten Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 22:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:39
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        "Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Salih Uçan, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "MAÇA ALIŞAMIYORUZ, DURGUNLUK OLUYOR"

        Karşılaşmayı değerlendiren Salih Uçan, "Hedefimiz artık üçüncülük. Bugün de buraya her zaman olduğu gibi kazanmak için geldik. Maça alışamıyoruz, durgunluk oluyor, son zamanlarda eksik kaldık, daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ın 10 kişi de olsak 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değilim. Devam edeceğiz ve önümüze bakacağız. Hedefimiz belli, hedefimizi yakalamaya çalışacağız." dedi.

        "KEŞKE YETERLİ OLSA VE KAZANSAYDIK"

        Kendi performansı ile ilgili de konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Yeterli olmadı. Keşke yeterli olsa ve kazansaydık. Son dakikalarda pozisyonlarımız var. Oyun açılıyor son dakikalarda gol de yiyebilirdik ama olmadı." ifadelerini kullandı.

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