Salih Uçan'dan zemin eleştirisi, Beşiktaş'tan yanıt geldi!

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Beşiktaş'ın milli futbolcusu Salih Uçan, 2-1 kazandıkları Mondihome Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş Park'ın zeminini eleştirdi.

Tecrübeli orta saha, "Geçen seneye göre zeminimiz giderek kötüye gidiyor. Buradan söylemiş olayım. Ona dikkat etmek lazım!" derken hem uyarı hem de serzenişte bulundu.

Beşiktaş Kulübü ise Beşiktaş Park'ın saha zeminiyle ilgili açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Park'ın zemin çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtilerek, "Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve futbol A takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı, iyi zemine çok geçmeden dönülecektir." denildi.