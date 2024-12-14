Salih Güney'in 'jigolo' isyanı
Ünlü oyuncu Salih Güney, doğum tarihini yanlış yazan ve kendisinden 'jigolo' diye bahsedilen Vikipedi'ye tepki gösterdi
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Salih Güney, Nişantaşı'nda görüntülendi. Usta oyuncu, doğum tarihini yanlış yazan Vikipedi'ye tepki gösterdi.
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Salih Güney, "Troller var malum. Bizi topluma karşı liyakatsiz göstermek için mücadele veriyorlar. Bu çok yanlış, çirkin. Dünyanın her yerinde insanlar sanatçılarına sahip çıkar, hele biraz da yaşı ilerlemişse. Bizde tam tersi. Mesele benim doğum tarihim 1 Ocak 1945. Vikipedi'de 1943 yazıyor. Kardeşim neden 1945 değil, 1943 yazıyorsun? Avukatım vasıtasıyla nüfus kağıdımı ilettim ancak hâlâ 1943 yazıyor" dedi.
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Ünlü oyuncu, Vikipedi'de kendisi için 'jigolo' tanımlaması yapılmasına da çok üzüldüğünü söyledi.
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Salih Güney; "16 yaşındayken ABD'li bir kadınla ilişkim olmuştu. Konservatuvar talebesiydim, kadın bana bir şeyler aldı. Bunu bir röportajda anlatmıştım ama jigolo kelimesini kullanmadım. Bunu 'jigololuk yaptı' diye yazmışlar" açıklamasını yaptı.