Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmasının ardından alınacak tedbirler ve AB içindeki koordinasyonu görüşmek için "sanal zirve" toplantısında bir araya gelecek.
Brüksel'de iki hafta önce yapılan toplantıda "ortak, hızlı ve kararlı" adımları atmak üzere mutabık kalan liderler, salgınla mücadelede toplu çabaların nasıl güçlendirileceğini ve hızlandırılacağını görüşecek.
Avrupa genelinde vakaların son haftalarda çok hızlı artış göstermesi nedeniyle AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen hafta toplantıya çağırdığı AB liderleri, kendi ülkelerindeki tecrübelerini paylaşacak ve Kovid-19'a karşı en iyi uygulamalar hakkında görüş alışverişi yapacak.
AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, özellikle hızlı testler, temaslıların takibi ve aşılar yarınki toplantının odak noktası olacak.
Liderlerin hızlı test kitlerinin dağıtımı ve kullanımı, AB içindeki seyahatlerde hızlı test sonuçlarının karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmaları ve üyeler arası yardımlaşmayı ele alması bekleniyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hızlı test kitlerinin satın alınarak üye ülkelere dağıtılacağını, bunun için 100 milyon avro ayırdıklarını söylemişti.
AB liderleri ayrıca bu yıl sonuna kadar hazır hale gelmesi beklenen aşılarla ilgili ortak yaklaşım konusunda görüş alışverişi yapacak. Bu konuda üye ülkelere dağıtım kriterleri, aşılanacak öncelikli toplum gruplarının belirlenmesi ve lojistik sorunların tartışılması öngörülüyor.
AB, bugüne kadar aşı geliştirme çalışmalarında Faz-3 aşamasındaki ilaç üreticileri Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile yüz milyonlarca doz aşı satın almak üzere sözleşme imzaladı. CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmeleri de sonuçlandırıldı ancak henüz sözleşme aşamasına gelinmedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!