Siemens Türkiye, Covid-19 salgınında vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere salgın döneminde korona virüse yakalanıp vefat eden tüm bireylerin çocuklarına destek olmak için Türk Eğitim Vakfı ile iş birliği yaparak #Beraberce Geleceğe Projesi’ni hayata geçirdiğini duyurdu.
Proje kapsamında Siemens A.Ş., Siemens Healthineers, Siemens Energy, Siemens Mobility, SFS ve Flender çalışanlarının gönüllü katılımı ile bağış toplanacak.
Yapılan açıklamaya göre, bütün dünyada Siemens’in hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine destek olan Siemens Caring Hands Vakfı ise Siemens çalışanlarının yaptığı bağışı ikiye katlayacak.
Toplanan gelirin ise Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanları çocukları başta olmak üzere, salgın nedeniyle hayatını kaybeden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda destek olmak için oluşturulan TEV “Korona Kahramanlarina Vefa Fonu”na aktarılacağı kaydedildi.
Türk Eğitim Vakfı ile yapılan iş birliği kapsamında Siemens çalışanlarının, Haziran ayının sonuna kadar vakfın hesaplarına diledikleri miktarda bağış yapabilecekleri ve Siemens Caring Hands Vakfı'nın da Siemens çalışanlarının bağışları kadar ek katkı sağlayacağı kaydedildi.
Siemens Türkiye İletişim Direktörü Gizem Keçeci, "Siemens Türkiye olarak topluma fayda, insana değer anlayışıyla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyor, desteğimizi bu pandemi döneminde de artırarak sürdürüyoruz. Gebze fabrikamızda medikal siperlik üretimi ile başlayan ve sağlık çalışanlarını önceliklendirdiğimiz aksiyonlarımıza, şimdi de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin çocuklarının eğitimine destek olarak devam ediyoruz" dedi.
İş birliği kapsamında açıklamada bulunan Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay da, "Misyonumuz gereği, bize emanet bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara mümkün oldukça eğitim hayatları boyunca destek olmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin her yerinden ve her kesiminden duyarlı vatandaşlarımız ve kurumlar fona destek oldular. Zaman geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitim hayatlarına hep birlikte destek olma zamanı” dedi.
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