MASALSI BİR EVİ VAR

Beste Ceylan ise okulların kapandığı dönemde doğada yaşamanın kendisini mutlu ettiğini aktardı. Babasıyla birlikte yapımına karar verdikleri Hobbit evinin de kendisine farklı bir deneyim yaşattığını, masalsı bir ev olduğunu dile getiren Ceylan, "Babam en son okuduğum kitabın bana evini yaptı. Evde kitap okuyarak kedimle, köpeğimle daha çok vakit geçiriyorum. Yemek yapıyorum, odun toplayıp ocak yakıyorum. Babamla birlikte doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Doğada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.