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        Haberler Sağlık Salgın hastalıklara karşı yerli tanı kiti

        Salgın hastalıklara karşı yerli tanı kiti

        COVID-19 pandemi sürecinde tanı kitlerini Çin ve Almanya gibi ülkelerden ithal eden Türkiye, şimdi olası pandemi ve salgın hastalıklarda kendi tanı kitini üretebilir duruma geldi. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyolojik Ürünler Laboratuvarı Sorumlusu Mehmet Ali Kanat, bundan sonra olası bir salgında Türkiye'nin tanı kitlerini üretebilecek altyapısının hazır olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:22
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        Salgın hastalıklara karşı yerli tanı kiti
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        Ankara'daki Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyolojik Ürünler Laboratuvarı'nda tifo, kolera, salmonella, şigella gibi hastalıklar için tanı kiti üretiliyor. Covid-19 pandemi sürecinde tanı kitlerini Çin ve Almanya gibi ülkelerden ithal eden Türkiye, şimdi bu tür salgın hastalıklar için de tanı kiti üretebilmek için alt yapı çalışmalarını tamamladı. 3 biyolog, 4 teknisyen ve sayıları zaman zaman değişen yardımcı sağlık personelinde oluşan ekip, olası pandemi ve salgınlarda yerli tanı kiti üretebilir durumda.

        "ALT YAPIMIZI OLUŞTURDUK"

        Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyolojik Ürünler Laboratuvarı Sorumlusu Veteriner Mehmet Ali Kanat, tanı kiti üretme konusunda tecrübeli bir kurum olduklarını ifade ederek, "Şu anda tifo, kolera, salmonella, şigella hastalıklarının teşhisinde kullanılan tanı kitleri üretiyoruz. Fakat önümüzdeki süreçte oluşma ihtimali olan salgınlarda bu hızlı tanı kitlerinin ithal edilmesinden ziyade yerli ve milli üretime yönelik çalışmalarımız var. Buna uygun alt yapımızı da oluşturduk. Bu rutin işlerimizin dışında, yeni infeksiyonlar, yeni salgınlar olsun; onlarla da ilgili teşhisi kısa sürede koyabilecek, hastalardaki sorunu kısa sürede teşhis edebilecek, tanı kitleri üretmeyi hedefliyoruz, planlıyoruz. Ona uygun altyapımızı da oluşturduk" dedi.

        Kanat, Covid-19 sürecinde tanı kitlerinin Çin ve Almanya gibi ülkelerden geldiğini; fakat bir daha böyle bir olası salgında bu tanı kitlerini Türkiye’nin üretebilecek altyapısının hazır olduğunu ifade ederek, "Covid-19 sürecinde açıkçası ilk kez böyle bir durumla karşılaştığımız için biraz daha altyapımızı güçlendirmek gerek diye düşündük. Ama bundan sonraki süreçte herhangi bir salgın ya da pandemi olduğunda bu tanı kitlerini üretmeye daha hazırlıklı olacağız. Bu sayede tanı kitlerimizi yerli ve milli imkanlarımızla ülkemiz üretebileceğiz. Ayrıca yine olası bir salgında dünyadan gelen talebe de yetişebilecek şekilde daha hızlı bir şekilde üretim yapacağımızı ve bu şekilde yerli tanı kitleriyle pandemilerle mücadelede veya teşhislerde etkili olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

        "OLASI BİR PANDEMİDE SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ"

        Kanat, teşhise yönelik tanı kitlerinin şu anda Ankara'daki merkezde üretildiğini belirterek, "Türkiye’de hastanelere giden tanı kitlerinin tamamına yakınını buradan biz gönderiyoruz ve salmonella teşhislerinde, brusella teşhislerinde, şigella teşhislerinde; hastada bu hastalık var mı yok mu diye, bizim tanı kitlerimizle hekimler kolayca teşhise ulaşabiliyor. Şu anda biz burada Türkiye’deki kamunun ihtiyacını karşılayacak şekilde üretim yapıyoruz. Talep arttıkça da üretimimizi artırabiliyoruz. Öyle bir altyapımız var zaten. Teknik altyapımız da uygun. Tecrübeli arkadaşlarımız da çalışıyor. Bu konuda herhangi bir sorunumuz bulunmuyor. Türkiye’nin herhangi pandemi ya da salgın hastalık durumunda tanı kiti üretimi konusunda kesinlikle bir sıkıntı yaşamayacağından emin olabilirsiniz" dedi.

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