Salernitana Galatasaray hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, yeni bir test maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, gözlerin çevrildiği Salernitana Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



SALERNITANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Salernitana Galatasaray hazırlık maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak.

SALERNITANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Salernitana Galatasaray maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.