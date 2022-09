Büyük, küçük, Çengelköy gibi çeşitleri bulunan salatalık özellikle yaz aylarında ferahlık verir. Cilt bakımında da kullanılan salatalık çok yönlü tüketilebilen bir sebzedir. Sık acıkan ve kilo almak istemeyen kimseler salatalığı gönül rahatlığıyla tüketebilirler.

Kişiye tokluk hissi verirken vücudun su oranını da dengelemektedir. Kalorisi çok düşük olan salatalık sıklıkla tüketilir ve kesinlikle kilo aldırmaz. Tersine kişiye tokluk verdiğinden salatalık kilo vermeye de yardımcı olur. Ara öğünlerin vazgeçilmez besini olan salatalığın içinde sayısız mineral ve vitamin de bulunur.

Diyetlerinizde ve günlük beslenmenizde salatalığı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bu içeriğimizde salatalık kilo aldırır mı? Fazla salatalık yemek kilo yapar mı, verdirir mi? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler…

Salatalık Kilo Aldırır mı?

Salatalığın içinde çok sayıda mineral ve vitamin vardır. Bu sayede salatalık pek çok kişi tarafından tercih edilen bir besin olmuştur. Salatalık hem lif açısından hem de su açısından oldukça zengin bir besindir. Dolayısıyla uzun süreli tokluk sağlar.

Ancak yine de pek çok kişi salatalık kilo aldırır mı? Diye merak eder. Tersine salatalık kilo verdiren bir besin olarak bilinmektedir. Yine de her besin gibi salatalığın da kararında tüketilmesi daha doğrudur. Kilo aldırmasa bile vücuda farklı zararları olabilir.

Genellikle beslenme uzmanları kilo vermek isteyen kişilerin diyet listelerine salatalığı mutlaka eklerler. Ara öğünlerde acıkmayı geciktiren salatalık yazın su ihtiyacını karşılayıp harareti de önler.

Gece Salatalık Yenir mi?

Salatalık günün her saatinde çeşitli şekillerde pek çok kişi tarafından tercih edilen bir besindir. Özellikle gece acıkan ve kilo da almak istemeyen kişiler gece salatalık yenir mi? Sorusunu sorarlar. Salatalık şeker, yağ ve nişasta gibi kilo aldıran şeyleri içermediğinden ve salatalığın önemli bir kısmı su olduğundan salatalık gece tüketilebilir. Hatta gece acıkmaları için birebirdir. Salatalığın kalorisi de düşük olduğundan salatalık gece yendiğinde kilo aldırmaz.

Günde Kaç Tane Salatalık Yenmeli?

Salatalık diyet yapan ya da yapmayan herkesin severek tükettiği bir besindir. Günün her saatinde ve öğününde salatalık yemek mümkündür. Hem içerdiği mineral ve vitaminler sayesinde vücuda faydalı olan salatalık tok tuttuğu için kilo vermeye de yardımcı olur. Ancak yine de her faydalı besin gibi salatalık da sınırsız tüketilmemelidir.

Aşırı tüketilen salatalık kilo aldırmasa bile mide ve bağırsak hareketlerinin bozulmasına neden olabilir. Beslenme uzmanlarına göre kişiye bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber ortalama 2-4 adet salatalık tüketilebilir. Yine de belirtilen bu limitlerin aşılmaması sağlığın bozulmaması açısından oldukça önemlidir.

1 Adet Salatalık Kaç Kalori

Salatalık özellikle kilo vermek isteyenler ve kilosuna dikkat edenler tarafından çok fazla tüketilmektedir. Her yerde ve mevsimde bulunabilen salatalık günün her saatinde de tüketilebilir. Faydalı olmasının yanı sıra salatalık içerdiği su ve lif sayesinde tok da tutar. Her ne kadar salatalık düşük kalorili ve diyet dostu bir besin olsa da yine de kalorisi merak edilir.

Salatalığın kalorisi boyutuna bağlı olarak değişmekle birlikte orta boyutta bir salatalığın kalorisi 18’dir. Salatalıktaki su miktarı fazla olmasına rağmen yine de uzun süre tokluk sağlar ve aynı zamanda su ihtiyacının da karşılanmasına yardımcı olur.

Salatalık Kilo Verdirir mi?

Kilo almak istemeyen ve kilo vermek isteyen kişiler salatalık kilo verdirir mi? Diye merak ederler. Tek başına hiçbir besin kilo verdirmez ancak salatalık yine de kilo vermeye yardımcı olur.