Pek çok dizi ve filmde de rol alan seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, yaşamını yitirdi. Hekimoğlu'nun vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada; "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.