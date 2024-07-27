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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Salahsun Hekimoğlu vefat etti: 'Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın doktoruydu Salahsun Hekimoğlu kimdir? - Magazin haberleri

        Salahsun Hekimoğlu vefat etti

        Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:38
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        • 1

          Pek çok dizi ve filmde de rol alan seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, yaşamını yitirdi. Hekimoğlu'nun vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada; "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

        • 2

          'Payitaht Abdülhamit', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Arka Sokaklar' ve 'Kavak Yelleri'nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi.

          İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Salahsun Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003'te 'Hayat Bilgisi' dizisinde rol alarak başladı.

        • 3

          Usta oyuncu, 'Kurtlar Vadisi'nde 'Çakır' karakterinin ölümünü duyuran doktor rolüyle de hafızalarda yer edinmişti.

        • 4

          Önceki yıllarda hayatını kaybeden 'Kurtlar Vadisi'nin diğer oyuncuları şunlar;

          İSMAİL İNCEKARA (İPLİKÇİ NEDİM)

          'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'İplikçi Nedim' karakteriyle hafızalara kazınan İsmail İncekara, 72 yaşında hayata veda etti. İncekara, 2022 yılında kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

        • 5

          OSMAN WÖBER (TUNCAYU KANTARCI)

          'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber de 25 Haziran 2020'de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

        • 6

          HALDUN BOYSAN (TOMBALACI MEHMET)

          'Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Haldun Boysan, 2020'de yaşamını yitirdi. Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        • 7

          DEVRİM PARSCAN (ORHAN)

          2020 yılında aramızdan ayrılan isimlerden birisi de Devrim Parscan. Hem dublaj hem de oyunculuk alanında birçok başarılı işe imza atan sanatçı, "Ben Ziya Abi’ye ne diyeceğim?" repliğiyle akıllara kazınmıştı.

        • 8

          TARIK ÜNLÜOĞLU (TESTERE NECMİ)

          Tarık Ünlüoğlu da dizide rol alan isimlerdendi. Unutulmaz karakterlerden biri olan 'Testere Necmi'ye hayat veren Ünlüoğlu, 1 Ekim 2019'da, akciğer kanserine yenilerek 68 yaşında aramızdan ayrıldı. 3 Ekim'de Levent Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        • 9

          İSTEMİ BETİL (LAZ ZİYA)

          Yapımda 'Laz Ziya' rolüne hayat veren İstemi Betil ise 11 Kasım 2011'de aramızdan ayrıldı. 67 yaşında hayata veda eden Betil de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

        • 10

          SÖNMEZ ATASOY (HALO DAYI/HALİL İBRAHİM KAPAR)

          Dizinin bir diğer unutulmaz oyuncusu Sönmez Atasoy da kalp krizine yenildi. 'Halil İbrahim Kapar' karakterine hayat veren sanatçı, 11 Aralık 2011'de Isparta'daki dizi çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi. Bir süre hastanede tedavi gören Atasoy, 15 Aralık 2011'de hayata veda etti.

        • 11

          NEDİM DOĞAN (ŞEHMUZ)

          'Hüsrev Ağa'nın kahyası 'Şehmuz' rolünü canlandıran Nedim Doğan’ı da 2010 yılında kanserden kaybettik.

        • 12

          NİHAT NİKEREL (SEYFO DAYI)

          Dizide 'Seyfo Dayı' karakterini canlandıran Nihat Nikerel, 26 Eylül 2009 tarihinde Beşiktaş'taki evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede, uykusunda kalp krizi geçirerek öldüğü anlaşıldı. 28 Eylül 2009 tarihinde Levent Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        • 13

          BAYKAL SARAN (HÜSREV AĞA)

          'Kurtlar Vadisi'nde 'Hüsrev Ağa'yı canlandıran Baykal Saran, 28 Temmuz 2006'da kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'ya götürülerek Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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