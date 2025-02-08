'Şakşakçılar' Zorlu PSM'de

AMADEUS // 10 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus” sezon temsillerine devam ediyor. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliği ile tiyatroseverlerle buluşan oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber) paylaşıyor. Sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getiren prodüksiyonlarından birisi olan ve sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen Amadeus, dünyada bir ilk olan çalınabilir yazı karakteri sayesinde Pazarlama ve Reklamcılık alanlarında ödüller kazandı. 6 “Kristal Elma” ve 4 “Felis” ile bu ödülleri alan ilk ve tek tiyatro oyunu olmasının yanında “ADC 100th Annual Awards”ta “Logo” kategorisinde ödül alarak uluslararası alanda başarı kazandı. XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu En iyi Yönetmen, Selçuk Yöntem Sürekli Mükemmeliyet, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment En İyi Prodüksiyon, olmak üzere 3 dalda ödüle layık görüldü. Amadeus 10 Şubat akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde!

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ŞAKŞAKÇILAR // 10 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Fransız yazar Fred Radix’nin kaleme aldığı, Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu ‘Şakşakçılar’, Gülce Ünlü’nün çevirisi, Emrah Eren’in proje danışmanlığıyla, TiyatrOPS tarafından 10 Şubat akşamı Zorlu PSM’de sahnelenecek.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 10 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da misafirlerini bekliyor.

KUTSAL // 11 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Kutsal olarak tanımlanan anneliğin nasıl katmanlı, karışık, zor bir dönüşüm olduğunun altını çizen bir oyun olan Kutsal 11 Şubat akşamı Zorlu PSM’de.

REKLAM DİZİLİM // 12 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00 Yirmi senedir Super Bowl bahislerini yazı tura atarak bilen Theodore, Time Magazine tarafından “dünyanın en şanslı adamı” seçilmiştir. Bir galeride şansa dair yaptığı konuşmadan sonra tanıştığı Cynthia Theo’nun şans getiren gizli sırrını çözdüğünü iddia ederek onunla yüzleşir. Diğer taraftan kök hücre araştırması yapan Dr. Guzman şans konusunda çığır açabilecek bir keşfin peşindedir. Ne var ki genetik sınavından hiçbir soruya doğru cevap verememiş olan Bay Adamson gece yarısı doktorun ofisine geldiğinde işler beklenmedik bir şekilde ilerlemeye başlar. İki anlatı, DNA'nın çift sarmalı gibi iç içe geçerek mantık ve metafizik, bilim ve inanç, şans ve olasılık arasındaki etkileşimi inceler. İnanç sistemleri çatışır, fikirler mutasyona uğrar ve kaostan düzen doğar. Keskin zekâ ve eğlenceli bir dille “Dizilim” belki cevabını veremediğimiz ancak sorulması gerekilen soruları Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye taşıyor. REKLAM SOLANCH DE LA ROS// 12 ŞUBAT // touché by N KOLAY // 21.00 Latin, pop ve R&B türlerini kendine has üslubuyla yorumlayan, 9 senedir İstanbul’da yaşayan Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa, 12 Şubat akşamı touché by N Kolay'da. BİFO İLE MAHLER 5 // 13 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.00 BİFO’yu sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yöneteceği bu konserde, miras bıraktığı yapıtlarının içinde, orkestra eserleri repertuvarının zirvesine oturan senfonileriyle yalnızca yaşadığı döneme değil, tüm müzik tarihine damgasını vuran Gustav Mahler’in 5. Senfoni’sini müzikseverler Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’ndan dinleme ayrıcalığını Zorlu PSM’de yaşayacak. SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ // 13 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ// 20.30 REKLAM Greg Kotis ve Mark Hollman’ın kaleme aldığı müzikali Kayhan Berkin yönetiyor. Kenan Ece ve Canan Ergüder gibi isimleri bir araya getiren ve koreografisi İzmir Tenim'e ait müzikalde, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Şefi Murat Kodallı önderliğinde canlı orkestra da yer almakta. Dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde ev tuvaletleri yasaklanmıştır; halkın tuvalete girmesi de Cladwell (Kenan Ece) adında bir iş adamının özel şirketi denetimiyle gerçekleşmektedir. Tuvalete girmek için parası olmayanlar ise Sidikli Kasabası’na gönderilmekte ve bir daha geri dönmemektedir. Bu tuhaf “sistem”e başkaldırının başlaması ise kendi halinde bir genç olan Bobby (Mehmet Aykaç) ve üst tabakanın eğitimli kızı Hope (Ceren Gündoğdu) arasındaki bir aşkın kıvılcımına bakar. Bünyesinde alışılagelmişin dışında rap, swing, marş ve daha birçok müzik türünü barındıran Sidikli Kasabası Müzikali, akıcı hikayesi ve düşmeyen temposu ile seyirciyi koltuğuna kilitliyor. Tony Ödüllü “Sidikli Kasabası Müzikali” 27 kişilik kadrosuyla Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

KURTALAN EKSPRES // 13 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00 Efsanevi Anadolu Rock grubu Kurtalan Ekspres, 13 Şubat’ta %100 Studio’da sahne alıyor. MURAT ONUR ÖNER- "FUNNY DÜNYA"// 13 ŞUBAT // touché by N KOLAY // 21.00 Murat Onur Öner 13 Şubat'ta Zorlu PSM touché by N Kolay’da. AŞK BİTER Mİ? // 14-15 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Bir kadın ve bir erkek… Bir geçmişleri, bir hiç geçmemişleri ve bir de tartıştıkları gelecekleri var. Erkek ve kadın karşılaşıyor ve yolculuk başlıyor. İmkansız şiirler ve şarkılar işte bu iki kişinin ortasına düşüyor… Kadın ve erkek oyunda sadece kendi hikayelerini yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda edebiyatımızın yapıtaşı olmuş pek çok şairimizin gerçek aşk hikayelerini anlatan, şiirlerini okuyan, şarkılarını seslendiren kahramanlara dönüşüyor. Kimi zaman Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, kimi zaman Didem Madak, Maria Missakian , Sıdıka Su gibi hepimizin içine işlemiş, duygularımızın tercümanı olmuş büyük aşkların, büyük şairlerin karakterlerini sahneye taşıyor. Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgili birbirleriyle yüzleşerek AŞK BİTER Mİ? soruna yanıt arıyor… Kimimize göre aşksa bitmez Kimimize göre aşksa da biter Kimimize göre ortada aşk varsa bitse de aşktır, bitmese de aşktır. Çünkü insan aşktır, aşk da insanın aynası… Etkili hikayesinin yanı sıra Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatan oyun izleyenleri kendi aşklarıyla baş başa bırakıyor… TİMSAH ATEŞİ // 14 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Başrollerini Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Timsah Ateşi 14 Şubat akşamı Zorlu PSM’de. EMİR YARGIN KLAS POP – GÖNÜL // 14 ŞUBAT // %100 STUDIO // 21.00 Emir Yargın’ın dikkat çeken vokal performansı ve deneyimli müzisyen dostları ile sahneye koyduğu Klas Pop performansları, Türkçe Pop tarihinin en nitelikli seçkisini hep bir ağızdan söylenilen coşkulu bir deneyime dönüşüyor. Emir Yargın, Klas Pop ile daha da büyük daha da ışıltılı bir şovla 14 Şubat'ta %100 Studio’da.

EFRUZE YEŞİLÇAM’IN ŞARKILARI // 14 ŞUBAT // touché by N KOLAY // 21.00 REKLAM Efruze, Türk Sanat Müziğini yeni nesile sevdirmek amacıyla, Yeşilçam Sineması’na esin kaynağı olan hepimizin ezbere bildiği şarkıları “Assolist” albümünde, Sanat Güneşi Zeki Müren’in yazdığı ve onun sesinden sevdiğimiz şarkıları ise ikinci albümü “Assolist II Meşki Müren” albümü ile merkezi Avrupa’da bulunan ve tüm dünyadan gelen albümlerin jüri oylaması ile değerlendirildiği “World Music Chart Europe (WMCE)” Top 40 listesinde ilk 20’de yer aldı. Efruze, Yeşilçam’ın en sevilen aşk şarkılarından oluşan repertuvarı ile Zorlu PSM touché by N Kolay sahnesinde dinleyici ile buluşacak. MEDEA // 15 ŞUBAT // %100 STUDIO // 19.00-21.00 .png Dor Productions yapımcılığında, Omnia Yapım’ın uygulayıcı yapımcılığı ve Hira Tekindor’un yönetmenliğinde sahnelenecek olan “MEDEA” oyununda Medea rolü Defne Kayalar, Jasper ve Leon karakterleri ise dönüşümlü olarak Abdullah Burak Kaya, Ayaz Çoban (Jasper), Ayaz Gülşen ve Tarık Sarıyar (Leon) tarafından canlandırılıyor. Medea tiyatroseverlerle %100 Studio’da buluşuyor. DATE NIGHT WITH TUĞRUL TÜLEK // 15 ŞUBAT // touché by N KOLAY // 21.00 İlk “date”inizde nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz? Ya da yıllardır birlikte olduğunuz, eşiniz, partneriniz, sevgilinize sürpriz bir gece mi hediye etmek istediniz? Yahut “deytle meytle işim olmaz sadece eğlenmek istiyorum” mu diyorsunuz? O zaman sizi Date Night Şarkıları gecesine alalım. Bir taraftan date hikayelerimizi, date facialarımızı, date zaferlerimizi paylaşırken bir taraftan da dünya müzik tarihinin en romantik, en klasik, en aşk dolu ya da anti-romantik şarkılarından oluşan seçkin bir repertuvarla Date Night With Tuğrul Tülek sezon boyunca Zorlu PSM touché by N Kolay’da. REKLAM SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ // 15 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak izleyici ile buluşuyor. Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan besteliyor.

ATA DEMİRER GAZİNOSU // 16 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, ilgiyle takip edilen gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak. Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde devam edecek muhteşem gösterinin Şubat ayındaki gösterimleri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. GÜZEL SON // 16 ŞUBAT // %100 STUDIO // 15.00-19.30 .png Orhan Veli, Melih Cevdet, Nurullah Ataç, Sait Faik, Suat Derviş, Halim Şefik, Lambo ve Aslında Hepimizin İhtiyacı Olan Bir Güzel Son... IKSV Tiyatro Festivali kapsamında, Işıl Kasapoğlu’nun 30 yıl önce tasarladığı Semaver Kumpanya tarafından hayata geçirilen “İstanbul Mon Amour” projesinin parçası olan, Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı ve Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Suat Derviş, Halim Şefik Güzelson gibi karakterlerin dünyasından İstanbul’u anlatan “Güzel Son” oyununu yoğun ilgi üzerine sahnelenmeye devam ediyoruz. SEDA YÜZ STAND UP // 16 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Seda Yüz, dertlere derman yaralara merhem olan tek kişilik stand-up gösterisiyle Turkcell Platinum Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor.