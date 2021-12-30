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Saklı cennetteki Karagöl-Sahara Milli Parkı beyaz örtüye büründü

Saklı cennetteki 'Karagöl-Sahara Milli Parkı' beyaz örtüye büründü

Artvin'in sakin şehir unvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl-Sahara Milli Parkı, seyrine doyumsuz kış manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor

30.12.2021 - 12:59 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda sakin şehir unvanı alan ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı artan Şavşatlı ilçesinin en önemli turizm destinasyon merkezi konumundaki Karagöl-Sahara Milli Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

     

  • AA'nın haberine göre toplamda 3 bin 251 hektarlık bir alana sahip olup Karagöl ve Sahara Yaylası olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan milli park, kar yağışı sonrası oluşan manzaralarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

     

  • Zengin flora ve faunasıyla her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran doğanın koruma altına alınması amacıyla 1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan Karagöl-Sahara Milli Parkı, kış mevsiminde kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

     

  • BUZ TUTAN KARAGÖL BÜYÜLÜYOR

    Milli park sınırları içinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, köknar, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile kış aylarında da eşsiz görüntüler sunuyor.

     

  • Karlarla kaplı bitki örtüsü, buz tutmuş göl yüzeyi ile ziyaretçilerine masalsı bir ortam sunan Karagöl, doğa ve fotoğraf tutkunlarının kış mevsiminde de vazgeçilmezi durumunda.

     

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