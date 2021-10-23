Taraklı'da daha restore edilmesi gereken çok bina var. 200'ün üzerinde tescilli binamız var. Bu sayı az gibi algılanabilir ama Taraklı'daki ev oranına baktığınız da tescilli bina sayısı çok fazla. Her yıl 2-5 restorasyon bile yapabilsek bu bizim için çok önemli.