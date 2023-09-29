'Sakin kentin' doğal şelalesi: Tortum

"TORTUM ŞELALESİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALDI DİYEBİLİRİZ"

Almaz, turizmde her zaman bir ilerisini düşünmek gerektiğini dile getirerek, "Tortum Şelalesi hak ettiği değeri aldı diyebiliriz, almaya da devam ediyor. Turizmde sınır yoktur hep bir fazlası vardır. Çünkü bacasız fabrika ne kadar çok tanınmışlık, o kadar çok gelir anlamına geliyor. Yeter mi? Yetmeyecek hep daha ileriye gideceğiz.