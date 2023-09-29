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        Haberler Yaşam 'Sakin kentin' doğal şelalesi: Tortum

        'Sakin kentin' doğal şelalesi: Tortum

        Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, yenilenen yüzüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:42
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          Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle çehresi yenilenen şelale, doğaseverlerin ilgi odağı olmayı sürdürdü.

        • 2

          Erzurum'un Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırındaki Uzundere ilçesinde bulunan ve özellikle Karadeniz'e giden turistlerin rotasındaki doğa harikası Tortum Şelalesi, Afrika'daki Victoria Şelalesi ve Amerika'daki Niagara Şelalesi'nin ardından 48 metreden aşağı düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olma özelliğini taşıyor.

        • 3

          Türkiye'nin en yüksekten akan şelalesi, çevresinde yapılan yürüyüş yolları, restoran, engelli rampaları, mesire alanları ve serinleten suyuyla yazın binlerce turist tarafından tercih edildi.

        • 4

          Öte yandan doğa harikasını görmeye gelenler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi'nin yanı başında ve Yedigöller'de yapılan bungalov evlerde konaklayarak keyifli zamanlar geçirebiliyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kentte birçok turizm alanı olduğunu söyledi.

        • 5

          Erzurum'un doğa turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Almaz, "Sit gölleri, şelaleler, dağlar, yaylalar, kamp alanları ve özellikle karavan turizmine yönelik alanlar başta olmak üzere Erzurum ekseninde bu sene zirve yaptı" dedi.

        • 6

          "TAM BİR TURİZM CENNETİ"

          Doğa turizmi anlamında Tortum Şelalesi'nin ciddi bir lokasyon olduğunu ifade eden Almaz, "Tortum Şelalesi, kendiliğinden oluşan sit gölleri içinde debisiyle, yüksekliğiyle genişliğiyle dünyada sayılı bir yer. Burada çok önemli çalışmalar yaptık.

        • 7

          Restorasyon, ağaçlandırma, bakım çalışmaları, gece ışıklandırmaları ve şelale etrafında gezinti alanları oluşturuldu. Bir zamanlar belki en temel ihtiyaçların bile giderilemediği bir ortamdan şimdi artık binleri, on binleri ağırlayabilecek bir aşamaya geldik" diye konuştu.

        • 8

          Yapılan bu çalışmaların meyvesini aldıklarını anlatan Almaz, şöyle devam etti:

          "Son iki yıldır bunu görmeye başladık. Geçen yıl ve özellikle bu yıl zirve yaptık. Hafta sonları tatillerde hakikaten tam bir turizm cenneti. Bu bölge Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'i birbirine bağlayan bir koridorda. Bu anlamda Gürcistan, Ukrayna, Kuzey İran'dan gelen yol.

        • 9

          Tünellerle birbirine bağlandığı için ulaşım oldukça rahat. Eskiden çok zahmetli yolculuklar yapılırdı şimdi Türkiye'nin ulaşım politikası gereği çok yakınlaştı. İlçeden Tortum Şelalesi'ne inen Pirinkayalar Tüneli bu ulaşım kolaylığına katkı sağladı.

        • 10

          Şimdi bu yol aktif olarak kullanılıyor ve buraya çok çabuk erişilebiliyor. Burası özellikle hafta sonları mesire alanı gelip geçenlerin tamamının uğradığı bir yer. Bunda tanıtım politikaları, Erzurum'un bilinirliliği konusundaki çabalar, hükümet, yerel paydaşlar hepsinin çok büyük katkısı oldu."

        • 11

          "TORTUM ŞELALESİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALDI DİYEBİLİRİZ"

          Almaz, turizmde her zaman bir ilerisini düşünmek gerektiğini dile getirerek, "Tortum Şelalesi hak ettiği değeri aldı diyebiliriz, almaya da devam ediyor. Turizmde sınır yoktur hep bir fazlası vardır. Çünkü bacasız fabrika ne kadar çok tanınmışlık, o kadar çok gelir anlamına geliyor. Yeter mi? Yetmeyecek hep daha ileriye gideceğiz.

        • 12

          Yedigöllerimiz de var ve burada bir konaklama ağımız var. Konaklamanın alt yapıları kurulmaya devam ediyor. Buralarda hiç otel yokken şimdi bungalov evlerimiz var. Bunları hepsinin kalitesini günbegün artırdık. Çünkü burası hakikaten ciddi bir lokasyon" ifadelerini kullandı.

          Tanıtımın, turist sayısının artmasına katkı sağladığına dikkati çeken Almaz, Tortum Şelalesi'ne de bunu yapmaya çalıştıklarını belirtti.

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