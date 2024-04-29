Sakaryaspor, play-off'larda oynamayı garantiledi

Lig'in 32. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 90+6'ncı dakikada bulduğu golle 3-2 yenen Sakarya temsilcisi, bu sonuçla play-off oynamayı garantiledi.

Lig'in normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar, finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek.

Tuzlaspor'u konuk edecek ve Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak olan 57 puanla 3'üncü sıradaki Sakaryaspor, kalan iki haftada yerini koruması halinde direkt final maçı yapacak.