Sakaryaspor, play-off'larda oynamayı garantiledi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ligin bitimine 2 hafta kala play-off oynamaya hak kazandı.
Lig'in 32. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 90+6'ncı dakikada bulduğu golle 3-2 yenen Sakarya temsilcisi, bu sonuçla play-off oynamayı garantiledi.
Lig'in normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımlar, finaldeki diğer ekip olmak için mücadele edecek.
Tuzlaspor'u konuk edecek ve Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak olan 57 puanla 3'üncü sıradaki Sakaryaspor, kalan iki haftada yerini koruması halinde direkt final maçı yapacak.
Ligin ilk yarısını 11 maçlık yenilmezlik serisiyle kapatan Sakarya temsilcisi, sahaya çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 32 puanla devreyi 4'üncü sırada tamamladı.
İkinci yarıda inişli-çıkışlı performans sergileyen yeşil-siyahlı ekip, 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puan topladı.