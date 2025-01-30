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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi!

        Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Mustafa Dalcı için imza töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan Dalcı, "Sakaryaspor çok büyük bir camia. Bu ülkenin en önemli kulüplerinden birisi. Nasıl bir kulübe geldiğimizin farkındayız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:06
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        Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi!
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        Sakaryaspor, Mesut Bakkal’dan boşalan teknik direktör direktörlük görevine getirdiği Mutafa Dalcı için imza töreni düzenledi. Yeşil-siyahlı ekip, 51 yaşındaki teknik direktörle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Törende açıklamalarda bulunan Dalcı, hedeflerinin Sakaryaspor’u üst sıralara taşımak olduğunu belirtti.

        "SAKARYASPOR BU ÜLKENİN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDEN BİRİSİ"

        Sakaryaspor’un çok büyük bir camia olduğunu dile getiren Dalcı, “Sakaryaspor çok büyük bir camia. Bu ülkenin en önemli kulüplerinden birisi. Nasıl bir kulübe geldiğimizin farkındayız. Tarihiyle, geçmişiyle ve seyircisiyle gerçekten özel bir kulüp. Dolayısıyla böyle büyük bir kulübe geldiğim için hem şanslıyım hem de çok mutluyum. Sakaryaspor’u daha ileri bir seviyeye taşımak için burada bir birliktelik yakalayacağız” diye konuştu.

        "SAKARYASPOR'U KÜMEDE TUTMAK BENİM İÇİN BİR BAŞARI DEĞİL"

        Sakaryaspor'u üst sıralara taşımak için çalışacağının altını çizen Teknik Direktör Dalcı, “Sakaryaspor’un küme düşme derdi olacağını düşünmüyorum. Sakaryaspor’u kümede tutmak benim için bir başarı değil. Bu takımı play-off’a sokmak ya da daha yukarı sıralara taşımak benim için bir başarı olacak. Bu doğrultuda, bu hedefle buraya geldik. Yönetimimiz de bize bu amaçta gereken desteği verecek. Dolayısıyla Sakaryaspor’un bu sene ligde kalması bir başarı değil, daha iyi işler yapması bir başarı. Bu anlayışla ve bu düşünceyle bunu başaracağız. Her iki tarafa da hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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