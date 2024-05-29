Sakaryaspor-Bordum FK maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

REKLAM advertisement1

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının hakemleri belli oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.