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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Sakaryaspor-Bordum FK maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor-Bordum FK maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

        Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Finali'ni Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:16
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        1. Lig finalinin hakemi açıklandı!
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        Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının hakemleri belli oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

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