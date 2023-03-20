HABERTURK.COM / İHA

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Sakaryaspor mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Odise Roshi ve 83. dakikada Bülent Uzun attı. Bodrumspor'un tek golü 50. dakikada Kenan Özer'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Sakaryaspor’da Bülent Uzun’un sol kanattan vuruşu az farkla dışarıya gitti.

21. dakikada Odise Roshi, savunma arkasına sarkan Akyüz’e pas attı. Akyüz, sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

44. dakikada Sakaryaspor’da Michal Nalepa’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Odise Roshi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

49. dakikada Kenan Özer serbest vuruştan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

56. dakikada Burak Süleyman’ın sağ çaprazdan vuruşu, Bodrumsporlu oyuncuya çarparak kalenin yanından az farkla kornere çıktı.

73. dakikada Burak Süleyman’ın ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Sousa kornere çeldi.

77. dakikada sağ Roshi’nin ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.

83. dakikada Sakaryaspor’da Odise Roshi’nin ceza sahasına çevirdiği topu, Bülent Uzun kafayla ağlarla buluşturdu. 2-1

90+4. dakikada Hadi Sacko'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Sacko'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Sousa kurtardı.

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