Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu, Cemal Alpay, Bersan Duran

Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Burak Süleyman, Hakan Yavuz (Dk. 64 Dimitrov), Roshi, Milosevic, Grechyshkin (Dk 46. İbrahim Has), Bülent Uzun (Dk. 90 Oğuzhan Akgün), Mehmet Akyüz (Dk. 64 Sacko), Oğuz Yıldırım (Dk. 77 İsmail Erdoğan), Ümit Kurt

Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen, Alim Öztürk, Benasser (Dk. 90+7 Ahmet Sağat), Zeki Yavru (Dk. 67. Yunus Emre Çift), Ali Kaan Güneren (Dk 46. Celil Yüksel), Laura, Soner Gönül, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Douglas (Dk. 85 Harris)

Gol: Dk. 7 Laura (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 71 Ümit Kurt (Sakaryaspor), Dk. 71 Zeki Yavru, Dk. 78 Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Roshi, Dk. 54 Bülent Uzun, Dk. 71 Oğuzhan Akgün, Dk. 90+8 İsmail Erdoğan (Sakaryaspor), Dk. 80 Szumski (Yılport Samsunspor)

7. dakikada Samsunspor sağ kanattan geliştirdiği atakta yapılan ortada Laura’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Milosevic’in ortasında, Mehmet Akyüz’ün kafa vuruşu az farkla auta gitti.

24. dakikada Odise Roshi’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

26. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Benasser’in vuruşunu kaleci Furkan Köse son anda kornere çeldi.

39. dakikada Köse’nin yaptığı uzun kaleci vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Mehmet Akyüz'ün şutunda meşin yuvarlak direğe de çarparak auta gitti.

45. dakikada Roshi’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kalecinin dokunuşuyla direkten döndü.

75. dakikada Milosevic’in ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı.