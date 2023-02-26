2 ilde çıkan örtü yangını söndürüldü

Aziziye Mahallesi Küçükboğaz Gölü mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alana yaklaştı.

Olay yerine sevk edilen Ovacık ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, örtü yangınını söndürmek için çalışma başlattı.