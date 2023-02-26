2 ilde çıkan örtü yangını söndürüldü

SAKARYA'DA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
Aziziye Mahallesi Küçükboğaz Gölü mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alana yaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Arazözlerin de yardımıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması yapılan yangın mahallinde onlarca dönüm arazi zarar gördü.
KARABÜK'TEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Ovacık ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, örtü yangınını söndürmek için çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen alevlerden bir dönüm alan zarar gördü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.