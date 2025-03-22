Sakarya'nın Serdivan ilçesinde önceki gün saat 15.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir markete giden Doğan Güzel (47), iş yeri sahibi Mehmet Bal’a (46) defalarca ateş ederek öldürüp, kaçtı.

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PEŞ PEŞE KURŞUN YAĞDIRDI DHA'daki habere göre şüpheli daha sonra ilçede bir alışveriş merkezindeki gayrimenkul ofisine tüfekle saldırdı.

KAVŞAKTA POLİSLERİ GÖRDÜ Motosikletle kaçan şüpheli, Serdivan’da toptan market olan 1 iş yerini kurşunlayıp kaçtı. Daha sonra Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi’nde de 1 evi kurşunlayan Güzel, iddiaya göre hedefindeki 5'inci adrese giderken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsünün bulunduğu Sağlık Caddesi'nden Erenler ilçesi yönündeki kavşakta polisleri gördü.

YAYA OLARAK KAÇARKEN YAKALANDI Öldürülen Mehmet Bal. Hastane karşısındaki iş yerlerinin yanında motosikletini ve tüfeği bırakan zanlı, yaya olarak kaçarken yakalandı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sakarya Adliyesi’ne sevk edildi.

ÜÇ KİŞİYİ DAHA VURACAKTI Şüphelinin, yakalanmasa önceden ticaretle ilgili sorun yaşadığı 3 kişiye daha saldırı düzenleyeceği öğrenildi. Güzel, Sakarya Adliyesi’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanıp, Ferizli L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

MARKET SAHİBİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Doğan Güzel'in silahla saldırısında hayatını kaybeden iş yeri sahibi Mehmet Bal, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Bal, Lokman Hekim Camii’nde dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erenler Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge halkı da cenazeye katıldı.