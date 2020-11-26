TPAO, Karadeniz’de, Sakarya sahası adı verilen bölgede, Tuna-1 kuyusunda yürütülen doğal gaz arama çalışmasını tamamladı. Tuna-1’de, 405 milyar metreküp gaz keşfedildiği açıklandı. Fatih sondaj gemisi, hemen ardından Türkali-1 kuyusuna doğru yola çıktı. Türkali-1’de, bu ayın ilk haftasında sondaj başladı. Sondaj, 75 gün sürecek. Karadeniz’de, izleyen yıllarda 40’a yakın üretim kuyusunun açılması planlanıyor.

Karadeniz’de, 3 boyutlu sismik çalışmalara da ağırlık verilecek. Sakarya gaz sahasında, 8 bin kilometre karelik bir alanda henüz sismik yapılmadı. Bu alanlar, hızla taranacak, buna yönelik çalışmalar da başladı. 2021’in ilk yarısında sismik verilerin elde edilmesi hedefleniyor.

YENİ BİR DANIŞMAN



Bu arada Sakarya sahasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TPAO’nun, gazın boru hattıyla karaya taşınması ve kara bağlantısı için izlenecek süreç konusunda bir danışmanlık şirketiyle anlaşma yaptığı ifade ediliyor.

Peki, bu şirketin adı ne? Ankara’da petrol ve gaz kulislerinde, TPAO’nun merkezi İskoçya’da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie ile anlaştığı konuşuluyor. Wood Mackenzie’nin, gazın taşınması konusunda danışmanlık hizmeti sunacağı belirtiliyor.

TPAO kaynakları, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, bir danışmanlık şirketiyle anlaşma yapıldığını doğruladı. Ancak şirket adı veremeyeceklerini söyledi. Kaynaklar, Wood Mackenzie’yi teyit edemeyeceklerini ifade etti. Tuna-1’de keşfedilen gazın, 2023 yılının sonunda tüketicilerin kullanımına sunulması hedefleniyor.