Sakarya, çevreyi kirletebilecek ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin katılımıyla kontrol altında ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayan "Depozito Saha Yönetim Sistemi"nin (DSYS) programında Türkiye'de ilk ve tek pilot şehir olarak seçildi.

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"Depozito Saha Yönetim Sistemi"nin (DSYS) faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak şirketin kuruluş protokolü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi tarafından dün imzalandı.

REKLAM .png İş birliği protokolünü imzalayan Bakan Murat Kurum, "Depozito Sistemi, ülkemize her yıl 520 milyon avroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak. Bu sistemi 2025 yılı içinde Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS)" projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. .png Atılan adımın daha temiz bir Sakarya için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, bu projenin sıfır atık-emisyon iddiasını güçlendirerek kendilerini "Yeşiliyle ön planda oksijen ve huzur dolu bir Sakarya hayaline" bir adım daha yakınlaştırdığını ifade etti.

.png Başkan Alemdar, "Sıfır atık ve sıfır emisyon iddiasıyla yürüttüğümüz çalışmaların, böylesine önemli bir gelişmeyle güçlenmesi bizim için çok kıymetli. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların kapsamını genişletmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Özellikle en büyük doğal kaynağımız Sapanca Gölü'müzün etkin şekilde korunması, karbon emisyon seviyelerinin düşürülmesi için yeni projeleri üretilmesi konusunda adımlarımız oldu, olmaya da devam edecek. Çünkü biz tertemiz, yeşiliyle ön planda, oksijen ve huzur dolu bir Sakarya'yı hayal ediyoruz. Yakında atık toplama makinalarını şehrimizde göreceğiz" dedi.

.png Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması ile bu logo olan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, sisteme entegre depozito iade makinelerine iade edilebilecek. İade edilen her ambalaj başına belirlenecek tutarda teşvik bedeli vatandaşa ödenecek. Proje ilk olarak Sakarya'da başlayacak, ulusal düzeyde depozito uygulaması başladığında ise belirlenecek depozito bedeli vatandaşın e-cüzdan hesabına iade edilecek.