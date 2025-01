Sakarya, çevreyi kirletebilecek ürünlerin kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması yerine, tüketicilerin katılımıyla kontrol altında ve düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayan "Depozito Saha Yönetim Sistemi"nin (DSYS) programında Türkiye'de ilk ve tek pilot şehir olarak seçildi.

"Depozito Saha Yönetim Sistemi"nin (DSYS) faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak şirketin kuruluş protokolü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi tarafından dün imzalandı.

İş birliği protokolünü imzalayan Bakan Murat Kurum, "Depozito Sistemi, ülkemize her yıl 520 milyon avroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak. Bu sistemi 2025 yılı içinde Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız" dedi.