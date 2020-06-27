AA

Sakarya'da, Ocak-Mayıs döneminde üretilen 81 bin 410 aracın yüzde 84.2'sine denk gelen 68 bin 555'i yurt dışına satıldı.

İhracatta İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'dan yılın ilk 5 aylık döneminde 143 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 523 milyon 226 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleriyle makine ve aksamları endüstrisiyle dikkatleri üzerine çeken kentte en çok ihracat, otomotiv fabrikalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli süre üretime ara vermesi nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşansa da 1 milyar 369 milyon 943 bin dolarla yine otomotiv endüstrisinde yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de Ocak-Mayıs döneminde traktör de dahil üretilen 425 bin 804 araçtan 336 bin 98'i yurt dışına satıldı. Bunda yüzde 20.3'lük oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 81 bin 410 aracın yüzde 84,2'sine denk gelen 68 bin 555'ini ihraç etti.

GÜNDE 535 ARAÇ BANTTAN İNDİ

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu kentte, ilk 5 aylık dönemde 71 bin 478 otomobil, 44 kamyonet, 160 otobüs, 272 midibüs, 9 bin 456 traktör olmak üzere toplam 81 bin 410 araç üretildi.

Bu rakamla söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 19.1'inin yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 535 aracın 451'i ihraç edildi.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.