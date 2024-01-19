Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Sakarya'da Keremali Dağı'nın eteklerinde yer alan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı
Giriş: 19.01.2024 - 11:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:12
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Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.
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Hendek ilçesinin güneyinde, Akyazı ilçesinin doğusunda bulunan 1453 rakımlı Keremali Dağı'nın eteklerinde yer alan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
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Yıl boyunca doğa turizmi yapılabilen bölgede bulunan gölün yüzeyinin buz tutması, ortaya güzel görüntüler çıkardı.
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