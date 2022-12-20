Adnan Menderes Caddesi'nde 17 Aralık'ta silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

Sakarya'da 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K. silahla yaralanmıştı. Ahmet Toykar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.