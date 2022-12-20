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Sakarya'da silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi

Sakarya'da üç gün önce 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Giriş: 20.12.2022 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi
AA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında çıkan yangın söndürüldü.

Adnan Menderes Caddesi'nde 17 Aralık'ta silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine soruşturma başlattı.

SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Sakarya'da 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K. silahla yaralanmıştı. Ahmet Toykar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen 6 yaralının da hastanedeki tedavileri sonrası emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenilmişti.

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