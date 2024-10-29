Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da piknik tüpü patladı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da dairede piknik tüpü patladı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde balkondaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da piknik tüpü patladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3164. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katının balkonunda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

        Sesleri duyan ev sakinleri, hızla dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #sakarya haberleri
        #piknik tüpü
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        "Hak eden kazandı!"
        "Hak eden kazandı!"
        Habertürk Anasayfa