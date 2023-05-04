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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Sakarya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek bu yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı

Giriş: 04.05.2023 - 02:24 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 4 ağır yaralı
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AA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

D-140 karayolu Balbalı Kavşağı'nda, Nihat Çakıl idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesinin ardından, otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobillerdeki Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer, Burak ve İbrahim Tunca, araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Hacer Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Tunca'nın cenazesi ise Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Öte yandan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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