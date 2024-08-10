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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da hortum paniği | Son dakika haberleri

        Sakarya'da hortum paniği

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:37
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        Sakarya'da hortum paniği
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        Karadeniz'e sahili olan Sakarya'nın Karasu ilçesinde rüzgar etkili oldu.

        Bugün denize girilmesine de izin verilmeyen ilçede rüzgar ile birlikte denizde hortum oluştu.

        Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi.

        İlçenin farklı noktalarından da görülen hortum anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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        #sakarya
        #Hortum
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