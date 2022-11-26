Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Sakarya'da esnafın aracında ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - En son haberler

Sakarya'da esnafın aracında ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan esnaf Erdal Sakız'ın aracında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Giriş: 26.11.2022 - 00:13 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da esnafın aracında ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - En son haberler
Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme! 3 tutuklama
0:00 / 0:00
AA

Jandarma ekiplerince, 9 Kasım'da Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sakız'ın 19 Kasım'da Hendek'teki Çam Dağı mevkisinde aracında ölü bulunmasına ilişkin yakalanan E.K, eşi L.K. ve oğlu S.K'nın işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Hendek Adliyesine getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Karasu ilçesinde 10 gün önce evinden çıkan esnaf Erdal Sakız'dan (43) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, arama çalışmalarında Sakız'ın aracının Hendek ilçesi Çam Dağı mevkisinde olduğu tespit edilmişti.

Ormanlık alana giden ekipler, Sakız'ı aracında ölü bulmuş, Sakız'ın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olaya ilişkin Sakız'ın arkadaşı E.K, eşi L.K. ve oğlu S.K. gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunmuştu, toprağa verildi
Kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunmuştu, toprağa verildi
Karabük'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Karabük'te trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme!
Erdal Sakız cinayetinde sıcak gelişme!
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.