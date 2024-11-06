Sakarya'da 865 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yeni ve Haraklı mahallelerinde operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 865 kilogram kıyılmış tütün, 60 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 kilogram bandrollü tütün, 2 tütün sarma makinesi, hava kompresörü ve kurutucu ele geçirildi.

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Operasyonda şüpheliler H.D. (51) ve S.T. (38) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.