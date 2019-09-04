04 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sakar Şakir'in oyuncuları ve konusu, Yeşilçam filmlerini sevenler ve araştıranlar tarafından merak ediliyor. 1977 yılında renkli olarak çekilen Sakar Şakir, beyaz perdede izleyici ile buluştuğu günden itibaren, Yeşilçam tutkunları tarafından sık sık dile getirilen filmler arasında yer alıyor. Sakar Şakir'e dair tüm detaylar haberimizde.
SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI
Natuk Baytan'ın yönetmelik koltuğunda oturduğu Sakar Şakir'in oyuncu kadrosunda Sakar Şakir/Hasan Titiz rolünde Kemal Sunal, Fatma Şen rolünde Adile Naşit, Hacı Şen rolünde Ali Şen, Gardrop Fuat rolünde Ünal Gürel, Marmara Kazım rolünde Macit Flordun, Lüfer rolünde Necdet Yakın , Şükrü rolünde Atilla Ergün , Sabri rolünde Kamer Sadık, Kahveci rolünde Hakkı Kıvanç, Sevda rolünde Ayfer Feray, Televizyoncu rolünde İhsan Yüce, Yusuf rolünde Yusuf Sezer, Arap Celal rolünde Celal Yonat, Zühtü rolünde Yavuz Şeker, Bekçi rolünde İhsan Bilsev, Çaycı İbo rolünde Hamit Haskabal, Otobüs muavini Mustafa rolünde Cengiz Öktem, Tuvalet kuyruğundaki adam rolünde Bahri Ateş, Hizmetçi rolünde Nermin Özses, Emlakçı rolünde Natuk Baytan ve Manav rolünde İbrahim Kurt yer alıyor.
SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU
Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar.Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır. Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardrop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. (Filme göre İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.)
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