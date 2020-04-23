Sakala çarpançorbası diğer adıyla erişteli yeşil mercimek çorbasıdır. İçindeki uzun eriştelerden olsa gerek adı sakala çarpan olarak bilinmiş. Yeşil mercimek protein bakımından yüksek olan bir bakliyattır. Vücuda çok katkısı olan bu yeşil değer sofralarda daha çok boy göstermeli. Size ve çevrenize afiyetle yiyebileceğiniz bir çorba tarifi sunuyoruz.

Sakala Çarpan Çorbası Malzemeler;

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı erişte

1 adet kuru soğan

1,5 yemek kaşığı salça

Tuz

Pul biber

Nane

7 su bardağı su

Sakala Çarpan Çorbası Nasıl Yapılır?

Tencereye iyice yıkadığınız mercimeği koyun.

Haşlama işlemi bittikten sonra kara suyu gidene kadar güzelce yıkayın.

Tencereye küp şeklinde doğradığınız soğanları koyup kavurun.

Salçasını ve baharatlarını ekleyip kavurma işlemine devam edin.

Baharatları güzel kavurursanız lezzeti daha iyi olacaktır.

Kavrulunca suyu ve mercimekleri ekleyerek kaynamaya bırakın.

Kaynayan suyun içine erişteleri atıp 10 dakika kadar daha pişirin.

Tercih olarak ben yoğurtla servis ediyorum çok lezzetli oluyor. Sizlerde mutlaka deneyin.

Afiyet olsun.