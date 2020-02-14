HABERTURK.COM

İzocam’ın, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması bu sene Saint-Gobain şirketlerinin ortak katılımı ve katkısıyla 20. kez düzenleniyor. Saint- Gobain’in dünya çapında 35 ülkede düzenliği, Türkiye’de ise İzocam, Saint-Gobain Rigips ve Saint-Gobain Weber ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmanın bu seneki konusu yaşamı filizlendirmek. Üniversite öğrencileri sanayi bölgesi olan Saint-Denis’i, bölgenin tarihi mirasının izlerine ve günümüz mahallelerinin ihtiyaçlarına uygun yeşil yaşam, öğrenme ve dinlenme alanlarına dönüştürecekler.

‘Fikirden Projeye’ formatıyla gerçekleşen ve tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada süreçler www.saint-gobain.ogrenciyarismasi.com sitesi üzerinden yürütülüyor. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk adımında öğrencilerden “Tasarımınla Yaşamı Filizlendir” temasına uyumlu bir fikir projesi hazırlamaları ve bu fikirlerini ifade eden bir ön projeye dönüştürmeleri bekleniyor. Katılımcılar ön projelerini web sitesine 9 Mart 2020’ye kadar yükleyerek teslim edecekler.

Gelen projeler arasından başarılı bulunanlar 16 Mart 2020’de ilan edilecek ve ikinci aşamaya geçen projeler jüriden projelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorumları da alarak 15 Nisan’a kadar final projelerini teslim edecekler. 18 Nisan’da katılımcılar projelerini jüriye sunacaklar ve dereceye girmek için yarışacaklar.

Ulusal yarışmada dereceye giren ekipler sırasıyla 10.000 TL, 7.500 TL ve 5.000 TL ödül ile birlikte 3-6 Haziran 2020’de Paris’te düzenlenecek uluslararası finalde ülkemizi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma hakkı kazanacaklar.

Yarışmanın uluslararası etabındaki ödüller ise şöyle belirlendi; birincilik ödülü 1.500 €, ikincilik ödülü 1.000 €, üçüncülük ödülü 750 €, özel ödül ve öğrenci ödülleri ise 500 €. Yarışmanın jürisinde İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Günarda Proje Yönetimi Genel Müdürü Yüksek Mimar Ali Erkan Şahmalı, Dilekçi Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Durmuş Dilekçi, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülten Manioğlu, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Hakan Demirel ve ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çalışkan yer alıyorlar.